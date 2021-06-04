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June 4 2021 - 02:46

الناتو يرحب بلقاء بوتين وبايدن المرتقب

منذ 1 ساعة 4 June، 2021
الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ
أخبار دولية - منظمات

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بقمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن المرتقبة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشي مع مصالح الناتو.

وقال ستولتنبرغ في أعقاب لقائه مع رئيسة وزراء ليتوانيا إينغريدا شيمونيتي في بروكسل، اليوم الخميس: “أرحب بعقد بايدن لقاء مع بوتين بعد الاجتماع مع قادة الناتو. واللقاء بين الرئيسين يتماشي مع موقف الناتو تجاه روسيا، حيث نحتاج إلى الردع والدفاع، وإلى الحوار أيضا”.

وأضاف ستولتنبرغ أن على دول الناتو أن “تسعى لعلاقات أفضل مع روسيا، لأن روسيا جارنا ويجب إزالة التوتر معها. ولكن حتى لو لم نثق بإمكانية مثل هذه العلاقات في المستقبل القريب، فعلينا أن نتحدث مع روسيا حتى في ظل الوضع الصعب، ومناقشة قضايا الشفافية والحد من المخاطر”.

وتابع قائلا: “علاقاتنا ربما هي الآن الأكثر تعقيدا منذ الحرب الباردة، وعلينا منع وقوع أي حوادث، ونحتاج إلى اتصالات وقابلية للتنبؤ، ولقاء بايدن مع بوتين جزء من حوارنا مع روسيا”.

المصدر: وكالات

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