الهيئة الصحية الاسلامية: 352 مهمة خلال ال 24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيانها اليوم، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 352 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 8 مهمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– 3 خدمات تعقيم.

– 7 خدمات نقل حالات وفاة أخرى.

– 172 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 53 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– تنظيم ومواكبة 52 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 42 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 15 حريقا.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

واشارت الى أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية “نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13807 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2303 متوفى بالفيروس من أصل 7740 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2951 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6839 مهمة توعوية وإرشادية و 56022 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام