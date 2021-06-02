مصر تسجل 956 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الثلاثاء، تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 263606 من ضمنهم 192823 حالة تم شفاؤها، و15136 حالة وفاة”.

وقد خففت مصر امس القيود التي فرضتها الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا.

هذا وتسلمت مصر، الاسبوع الماضي، أولى شحنات خامات تصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس “كوفيد 19″؛ وذلك تمهيدا لبدء إنتاجه محليا.

وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية الشهر الجاري.

واستلمت مصر، حتى الآن، 3 ملايين جرعة من لقاح “سينوفارم”، من بينها مليون ونصف جرعة مقدمة كهدية من الصين.

ولفتت وزير الصحة المصرية إلى تلقي 95 بالمئة من العاملين بقطاع السياحة والأنشطة التابعة له، اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ وتم البدء في تطعيم جميع نزلاء السجون، والمشرفين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات.

المصدر: وكالة سبوتنيك