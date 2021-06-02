الأسير خضر عدنان يعلن مجددا إضرابه عن الطعام

أعلن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (43 عاما)، إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 30 أيار/مايو المنصرم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية الصهيونية في سالم مددت اعتقاله حتى السابع من حزيران/يونيو الحالي.

يذكر أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه حوالي ثماني سنوات في المعتقلات الإسرائيلي معظمها رهن الاعتقال الإداري.

وخلال هذه السنوات خاض أربعة إضرابات سابقة، منهما ثلاثة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري، حيث خاض إضرابا عام 2004 رفضا لعزله، واستمر لمدة 25 يوما وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واستمر لمدة 66 يوما وفي عام 2015 لمدة 56 يوما، وفي عام 2018 لمدة 58 يوما.

والأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، وأكبرهم 13 عاما.

المصدر: وكالات