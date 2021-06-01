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June 1 2021 - 23:26

مقتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق

منذ 50 mins 1 June، 2021
تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

قتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق، وذللك في عملية نفذتها قوات تتبع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وقالت وكالة هاوار إن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، “نفذت عملية في ساحة دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين في مناطق الدفاع المشروع” (التسمية التي تطلقها القوات الكردية على جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية مع تركيا).

وأضافت الوكالة أن تركيا تشن منذ 23 نيسان/أبريل الماضي هجمات على مناطق (زاب، متينا وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا).

المصدر: وكالات

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