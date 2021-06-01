بلدية صيدا حددت مقطوعية إشتراك مولد الكهرباء عن أيار: 320 الفا للـ 5 أمبير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 23:26

بلدية صيدا حددت مقطوعية إشتراك مولد الكهرباء عن أيار: 320 الفا للـ 5 أمبير

منذ 1 ساعة 1 June، 2021
بلدية صيدا
لبنان

أعلنت بلدية صيدا في بيان أن “البدل العادل لمقطوعية الـ 5 أمبير عن شهر أيار هو 320 ألف ليرة لبنانية”، وطالبت أصحاب المولدات الكهربائية بالإلتزام بهذا البدل، “مع التقدير التام للدور الذي يقومون به في سبيل تأمين التيار الكهربائي في ظل هذه الظروف الصعبة”.

وشددت البلدية على “إستيفاء بدل كيلو واط ساعة للمشتركين بالعدادات لمنطقة صيدا بقيمة 1097 ل ل كما حددته وزارة الطاقة.

وأكدت البلدية “مضمون بياناتها السابقة لجهة إلزامية تركيب العدادات لكل المشتركين من دون إستثناء”، وشددت على “التعاون لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ومراعاة ظروف الطبقات الفقيرة والشعبية، والتي تستهلك قدرة 5 أمبير وما دون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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