المقاومة الفلسطينية تحذر العدو الاسرائيلي: الأيادي ما زالت على الزناد

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية “جماهير الشعب الفلسطيني لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة على نقاط التماس كافة في الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال المتكررة ومؤامرة سرقة الأرض الفلسطينية”.

وشددت الفصائل في بيان لها الثلاثاء على “ضرورة وقف كل الاستفزازات من الاحتلال في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح ووقف العدوان على والإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وحذرت الفصائل “العدو من مغبة الاقدام على محاولات بائسة لرسم انجازات وهمية على حساب شعبنا ومقاومتنا ومقدساتنا”، وأكدت أن “المجاهدين الأبطال ما زالت أيديهم على الزناد”.

وانطلقت في الضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال

المصدر: فلسطين اليوم