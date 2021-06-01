حزب الله: الوفاء لدماء الرئيس كرامي يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين

اعتبر حزب الله في بيان له مساء اليوم أن”ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي تطل علينا هذا العام ولبنان ‏يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدي للفتن ‏الداخلية والمؤامرات الخارجية”. ‏

واضاف البيان”إن حزب الله إذ يأمل أن يستلهم اللبنانيون سيرة الراحل الكبير ومواقفه الوحدوية ‏والبناءة في معالجات الملفات الكبرى التي تعصف بالوطن، يرى أن الوفاء لدمائه ‏الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومحاكمة القتلة المجرمين الذين ‏ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والمدانة مهما طال الزمن”. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية