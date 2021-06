فوز لبنان بميداليتين ذهبيتين في معرض اوروبا للاختراعات 2021

فاز وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث بميداليتين ذهبيتين في معرض اوروبا للاختراعات (EuroInvent 2021) والذّي امتدّ بين 20 و22 أيار 2021. وأتت هذه المشاركة بشكلٍ افتراضيّ باختراعين من بين 600 اختراع من 32 دولة مختلفة.

فاز بالميدالية الذهبية الأولى ابتكار New biocement from onion for dental application للباحثين د. محمد مدلج، د. أكرم حجازي، د. محمود قطان، د. بول نحّاس والذّي هو عبارة مادة مستخلصة من البصل عبر تقنيه جديدة تستعمل في لصق تلبيسات الأسنان على أنواعها. وأثبتت التجارب إن للمادة خصائص مميزة يمكنها ان تدخل في أقنية الأسنان، كما أنها مضادة للإلتهابات وللأكسدة .

بينما فاز بالميدالية الذهبية الثانية ابتكار Dry Socket: New Etiology and Management للطبيب وائل خليل والذّي هو عبارة عن نظرية جديدة في مجال طب الاسنان تتعلق بتفسير جديد لاكثر المضاعفات شيوعا وأشدّها ألمًا والمرتبطة بخلع الأسنان. واستطاع الباحث الدكتور وائل خليل تقديم حقائق جديدة من حيث الآلية والسببية وتباعًا من حيث العلاج عبر اكتشاف بكتيريا معينة وراء هذه الحالة وهذا الاكتشاف يفّسر عناصر كثيرة كانت غامضة كما أنّه يساعد على تفادي حدوث هذه الحالة او علاجها بشكل سريع وفعّال.

والجدير ذكره بأن رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الأستاذ رضوان شعيب شارك في احتفال افتتاح المعرض الذّي جرى بشكل افتراضيّ في 20 أيار 2021، وتحدّث خلاله عن دور الهيئة الوطنية في دعم المخترعين الشباب وتشجيع الباحثين على تثمير الابتكار من خلال المعارض العالمية .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام