لجنة الأسير سكاف هنأت بانتخاب الأسد لولاية جديدة

هنأت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان، “سفير سوريا الدكتور علي عبد الكريم علي، ومن خلاله عموم السوريين، ورئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس الدكتور بشار الأسد، بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة من قبل ملايين السوريين”.

واعتبرت أن “الشعب السوري أثبت للعالم أجمع من خلال الزحف الكبير للمشاركة في هذا الاستحقاق أنه شعب عظيم، وهو الوحيد الذي يقرر مصيره ومصير سوريا، إذ أثبت بوقفة العز التي تجلت يوم الإنتخابات أنه باق خلف المسيرة الصحيحة التي يقودها الرئيس بشار حافظ الأسد، التي ستحقق لسوريا المزيد من الانتصارات”.

وأكدت أن “كل الشرفاء في الأمة العربية يقفون إلى جانب سوريا لأنها قلب العروبة الحقيقية النابض، وهي التي تقود المشروع المقاوم في المنطقة من خلال وقوفها الكامل إلى جانب قضايا شعوبنا المحقة، وفي المقدمة قضية فلسطين، ودعمها للمقاومة التي انتصرت على العدو من خلال هذا الدعم”.

ووجهت “التحية من لبنان المقاوم إلى شهداء الجيش العربي السوري وكل الشهداء، الذين سقطوا دفاعا عن أرض سوريا من أجل تطهيرها من الإرهابيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام