الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و292 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2021 - 18:12

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و292 إصابة جديدة بكورونا

منذ 41 mins 31 May، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل حالتي وفاة و292 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 23، طولكرم 11، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 3، قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 5، رام الله والبيرة 2، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 246″، وتابعت “تم تسجيل حالة وفاة في مدينة طولكرم، وأخرى في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “جنين 11، طولكرم 22، طوباس 0، سلفيت 1، بيت لحم 3، قلقيلية 6، الخليل 2، نابلس 33، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1″، قطاع غزة 17”.

المصدر: فلسطين اليوم

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