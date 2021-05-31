اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج امام مصرف BLC في الهرمل

غسان قانصوه

نفذت جمعية اولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج صباح اليوم اعتصاما أمام فرع مصرف BLC في الهرمل ، بحضور عدد من مخاتير الهرمل وعمد المعتصمون إلى إقفال الفرع بسبب مماطلته واعتماده سياسة المراوغة وتحويل الأموال إلى مستحقيها من الطلاب الذين أصبحوا في الشوارع.

عضو الجمعية بسام موسى اعتبر ان”المصرف يعتمد سياسة القهر مع بعض الذين تقدموا لدعاوى قضائية ضده لتحصيل أموالهم ويحاول أخذ تواقيعهم بشكل قهري قبل ان يفاوضهم بعيدا عن القانون”.

وأبدى عضو الجمعية شكري حمادة خشيته من يحول بعض المودعبن اموالهم إلى الخارج تحت شعار تنفيذ قانون الدولار الطالبي ، آملا من القضاء المالي وضع يده على القضية.

كما أمل من السياسيين أن ينظروا إلى ما يخطط لطلاب الخارج ، الذين باتوا في الشوارع وقد حجزت شهاداتهم الاصلية لأنهم لم يدفعوا ما استحق عليهم في الفصل الثاني.

وأكد المعتصمون أن”هذا التحرك سيستمر أمام المصرف وإقفاله حتى تحقيق مطالبهم المحقة”.

المصدر: موقع المنار