حفل استقبال لحزب البعث في البقاع بمناسبة تجديد انتخاب الرئيس الاسد

اقام عضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي أمين فرع البقاع الغربي والاوسط في الحزب الدكتور فادي العلي حفل استقبال لمناسبة تجديد انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد لولاية رابعة وذلك في مقر الحزب في جلالا/شتورا حيث أمت المقر قيادات الفصائل الفلسطينية وممثلون عن الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع ومشايخ العشائر العربية ووفود شعبية لبنانية وفلسطينية وسورية وفاعليات .

وأكد العلي ان اعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رابعة برمزيته وابعاده الاستراتيجية يعتبر تتويجا للنصر الميداني لسوريا جيشا وشعبا وقيادة على المحور الاميركي الصهيوني الرجعي وهذا ما سيترتب عليه تبدل موازين ومعادلات القوة في الاقليم لجهة عودة سوريا الى دورها المحوري كقلعة تحررية عروبية يشع انتصارها وحدة مصير ومسار على كامل المنطقة العربية.

المصدر: موقع المنار