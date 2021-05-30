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May 30 2021 - 18:08

وقفة تضامنية تندد باعتقال العدو الاسرائيلي للأسير خضر عدنان

منذ 1 ساعة 30 May، 2021
وقفة تضامنية مع خضر عدنان
عربي وإقليمي - فلسطين

ندد مشاركون باعتقال قوات العدو الإسرائيلي للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان ونظير نصار ومنى قعدان على إحدى الحواجز العسكرية في قرية دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وطالبوا من المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنهم فورًا.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الاسير عدنان ورفضا لسياسة الاعتقال التعسفي امام برج شوا وحصري وسط مدينة غزة الاحد.

واعتبر المشاركون أن “قوات الاحتلال أرادت من اعتقال القيادي عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية في الاضراب عن الطعام داخل السجون، إسكات صوت المقاومة المدافع عن فلسطين ومقدساتها وأهلها”، واكدوا أن “المقاومة الفلسطينية ستظل تواجه سياسات العدو الإسرائيلي العنجهية، حتى دحره”.

المصدر: فلسطين اليوم

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