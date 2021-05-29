إقبال على مستشفى علاء الدين في ساحل الزهراني للتلقيح بأسترازينيكا

شارك مستشفى علاء الدين في “ماراتون أسترازينيكا” للتلقيح ضد فيروس كورونا، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد بلديات ساحل الزهراني ولجنة إدارة الكوارث، وسجل تجاوب عدد كبير من أهل المنطقة والجوار.

وأكد رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر أن “الهدف من اللقاح تحقيق المناعة المجتمعية، خصوصا وأن هذه الجائحة استهلكت الكثير من موارد البلديات وأثرت على كل الصعد”، وأثنى مطر على تجاوب المواطنين، ولفت الى أن “اللقاح كان متاحا اليوم لكل المواطنين من عمر ثلاثين وأربعين وأكثر، وهو كان متاحا لكل الجنسيات من المقيمين في المنطقة، وهو ما يعتبر فرصة مهمة وجيدة على كل الصعد”.

ودعا الدولة الى “تكرار التجربة خصوصا وأن بعض المواطنين ما زالوا يتأثرون بالشائعات”، ودعا المواطنين الى “التسجيل لاخذ اللقاح لأن الوقاية وتحقيق المناعة المجتمعية هي من خلاله ومن خلال التوعية”.

وتوجه ب”الشكر لإدارة مستشفى علاء الدين وبلديات المنطقة ولكل من ساهم في انجاح هذا النشاط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام