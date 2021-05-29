الهيئة الصحية الإسلامية: 789 خدمة ومهمة خلال 48 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية، في بيانها اليومي، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 789 خدمة ومهمة مختلفة خلال ال48 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل الاتي:

– 23 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 19 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.

– 373 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 97 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 14 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 166 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 79 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 15 حريقا.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن، 13763 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2301 متوفى بالفيروس من أصل 7711 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2933 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6700 مهمة توعوية وإرشادية و55326 مهمة تدخل إسعافي منزلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام