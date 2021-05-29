الرئيس عون هنأ الرئيس الأسد بإعادة انتخابه: تطلعي الى تطوير علاقاتنا الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2021 - 13:42

الرئيس عون هنأ الرئيس الأسد بإعادة انتخابه: تطلعي الى تطوير علاقاتنا الثنائية

منذ 25 mins 29 May، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية. وجاء في البرقية: “أتوجه اليكم بالتهنئة القلبية لمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنيا أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة أرجائه، فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه. وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد عمق الروابط التاريخية بين بلدينا، وتطلعي إلى تطوير علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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