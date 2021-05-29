باسيل هنأ الرئيس الاسد بإعادة انتخابه: على ثقة أنكم ستبادرون الى تسهيل عودة النازحين

وجه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل برقية تهنئة الى الرئيس السوري بشار الاسد، لمناسبة إعادة انتخابه، جاء فيها: “السيد الرئيس، أتقدم منكم ومن الشعب السوري الشقيق بأصدق التهاني بإعادة إنتخابكم بما يعكس ثقة شعبكم بكم وأمله بأن تقودوا مسيرة إعادة إعمار سوريا وتثبيت إستقرارها وإعادتها إلى مكانها ومكانتها في العالم العربي عامة وشرق المتوسط خاصة”.

وتابع: “إن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي مشروع مشبوه يهدف الى ضرب النسيج الإجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها في انحاء العالم”.

وختم: “إنني على ثقة بأنكم ستبادرون الى تسهيل عودة النازحين السوريين الى أرضهم، وأخص منهم الذين نزحوا الى لبنان. سدد الله خطاكم وحقق للشعب السوري جميع آماله بالأمن والإستقرار والإزدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام