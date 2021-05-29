الدوحة تحتضن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب

أعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم 8 حزيران/يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث كافة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان “إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم 8 جزيران/يونيو المقبل في الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية”.

وأوضح أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، علي مستوى وزراء الخارجية، علي رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية”.

ولفت البيان إلى أن “صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به علي مستوى مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية”.

المصدر: سبوتنيك