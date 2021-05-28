قاليباف لنظيره السوري: إجراء الانتخابات السورية يمثل نجاحاً عظيماً

وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف رسالة إلى رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية السيد حمودة صباغ قال فيها “يسرني غاية السرور، أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن نواب مجلس الشورى الإسلامي، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية وانتخاب فخامة السيد بشار الأسد بأصوات الشعب السوري الواعي والمقاوم”.

وتابع قاليباف “إجراء هذه الانتخابات بمشاركة شعبية واسعة، ورغم التدخلات والضغوط السياسية والنفسية الخارجية، يمثل نجاحاً عظيماً للشعب السوري ويبشر بمستقبل مشرق له”.

وأضاف “وإذ أغتنم الفرصة للتأكيد على أهمية العلاقات الودية والأخوية بين إيران وسوريا، أعبر عن إرادة مجلس الشورى الإسلامي لدعم مسار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”، وتابع “إنه لمن دواعي الامتنان أن تنقلوا تحياتي الحارة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد، أسأل المولى القدير لمعاليكم ولنواب البرلمان والحكومة موفور الصحة وكل التوفيق، وللشعب السوري العظيم السعادة والرقي”.

المصدر: موقع المنار