الرئيس المشاط في رسالة إلى الرئيس الأسد: العملية الانتخابية في سوريا انتصار على المشروع الأمريكي

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبارك المشاط “للشعب السوري الشقيق النجاح الكبير للعملية الانتخابية التي تعتبر محطة انتصار مهمة على المؤامرات التي سعى الأعداء من خلالها لضرب سوريا”، واكد أن “العملية الانتخابية في سوريا تعبر عن انتصار سوريا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي أراد تدميرها وتفكيكها وتقسيمها”.

ودعا الرئيس المشاط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مستقبله ومصيره، وأكد رفضه لكل المعايير التي تفرضها قوى الاستكبار الطامعة التي تسعى من خلالها لاختيار عملائها لتستطيع احتلال بلدان وشعوب الأمة.

المصدر: موقع المنار