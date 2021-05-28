الخارجية الايرانية تهنئ بنجاح الانتخابات السورية وفوز بشار الأسد

أعربت وزارة الخارجية الايرانية عن تهنئتها للحكومة والشعب في سوريا على إقامة الانتخابات الرئاسية بصورة ناجحة وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها اليوم الجمعة، “ان إقامة انتخابات ناجحة وبمشاركة واسعة من قبل الشعب السوري يعتبر خطوة مهمة على طريق ارساء السلام والاستقرار والهدوء واعادة اعمار وازدهار سوريا”.

وأضافت الخارجية الايرانية في بيانها بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن احترامها لارادة الشعب السوري، تؤكد دعمها لحق الشعب السوري في تعيين مصيره ورسم مستقبله بدون أي تدخل خارجي، وتعرب عن تهنئتها للرئيس بشار الاسد وللشعب السوري المقاوم بالفوز الحاسم للرئيس الاسد بهذه الانتخابات .

يذكر ان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أعلن مساء الخميس فوز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وافادت وكالة “سانا” ان صباغ اوضح في تصريح صحفي أن الرئيس الأسد حصل على 13 مليوناً و 540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 1 ر 95 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وبين صباغ أنه بلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين بينما بلغ عدد من أدلى بصوته في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 ناخباً بنسبة 64 ر 78 بالمئة.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة1.5 في المئة من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 14،239،140 .

المصدر: وكالة فارس