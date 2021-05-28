أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 28-05-2021

الأخبار

بري ينتظر تشكيلة الحريري… وعون لن يترك المهل مفتوحة

«المركزي» يعلن الوصول إلى «الاحتياطي»: أزمة الدواء تنفرج مؤقّتاً… قبل الكارثة

عويدات يطلب تجميد أموال سلامة في أوروبا

إسرائيل تُعدّل أولوياتها: لا لتحوّل غزة إلى لاعب إقليمي

النهار

الإنذار الأخطر حول اهتزاز الإحتياط الإلزامي

اللواء

قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء

بورصة أسماء بين الثنائي وباسيل بالتشاور مع الحريري.. وتشكيك عوني بمبادرة برّي

الديار

«عوكر» تحرض على حزب الله من «بوابة» حماية الامن الاسرائيلي !

«المركزي» يرفع الدعم عمليا.. تبادل للاتهامات والمواطن يدفع الثمن «مراوحة»

حكومية.. اجوبة الحريري لم تصل واستياء في «عين التينة»

الجمهورية

إتصالات جدية لانهاء الازمة الحكومية

المنصة بدأت

إنكماش في التفاؤل..وبري يشكك بنيات عــون والحريري التأليفية

البناء

الاتفاق النوويّ يدخل مرحلة صياغة التفاهمات…والكيان في قفص الاتهام في جنيف بجرائم حرب

مشاركة شعبيّة استثنائيّة تحمل الأسد لولاية رابعة… والمقداد: ما يجري بين الرياض ودمشق طبيعيّ

مبادرة برّي تنتظر الحريري…وباسيل وضع بتصرّف برّي وحزب الله أفكاراً تساعد على الحلحلة

المصدر: صحف