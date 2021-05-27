“الهيئة الصحية” نفذت حملة فحوصات في بلدات جنوبية لمنع انتشار كورونا

أعلنت “الهيئة الصحية الإسلامية” في لبنان في بيان لها الخميس أنها “نفذت حملة فحوصات pcr في عدة بلدات جنوبية بهدف تحديد دائرة المصابين للعمل على منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة “في إطار خطة مكافحة وباء كورونا والعمل على الحد من انتشاره وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، طبابة قضاء بنت جبيل ومديرية العمل البلدي واتحاد بلديات بنت جبيل، نفذت حملة فحوصات pcr في بلدات: الجميجمة، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، برعشيت، بليدا، شقرا وكونين، وتهدف هذه الفحوصات الى تحديد دائرة المصابين للعمل على منع انتشار الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام