هنية يشكر أمير قطر لتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2021 - 08:00

هنية يشكر أمير قطر لتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتخصيص 500 مليون دولار من الجانب القطري للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال هنية في تصريح: “تلقينا اليوم الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل”.

وتابع: “إننا نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار”.

المصدر: وكالات

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