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May 27 2021 - 02:30

بايدن: على الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف المسلح في الولايات المتحدة

منذ 34 mins 27 May، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن “الكونغرس لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف المسلح في الولايات المتحدة”، وذلك بعد حادث إطلاق نار جديد في ولاية كاليفورنيا قتل فيه 8 أشخاص.

وقال بايدن في بيان له الأربعاء إنه “تم إطلاعه ونائبته كامالا هاريس على المأساة الرهيبة التي وقت في الصباح في سان خوسيه”، وأضاف “مرة أخرى، أدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات عاجلة والاستجابة لنداء الشعب الأمريكي، بمن فيه أغلبية أصحاب الأسلحة، للمساهمة في إنهاء هذا الوباء من العنف المسلح في أمريكا”، وشدد على “ضرورة عمل المزيد لتفادي تكرار حوادث إطلاق النار”.

المصدر: روسيا اليوم

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