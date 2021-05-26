إحتفال لكشافة الرسالة الإسلامية مفوضية البقاع في عيد المقاومة والتحرير

احتفلت “جمعية كشافة الرسالة الإسلامية” – المنطقة السادسة مفوضية البقاع، بذكرى عيد المقاومة والتحرير، في حضور فعاليات سياسية واجتماعية وحشد من مناصري “حركة أمل”، والأهالي. وكانت كلمة للمسؤول التنظيمي للمنطقة محمد نديم ناصر الدين الذي رأى أن “عيد المقاومة والتحرير… أسس له الامام الصدر حين قال: إن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام”. ووجه تحية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري العامل “في كل لحظة ليخرج لبنان من فم التنين، يقدم الحلول والمبادرات ليبقى الوطن لكل ابنائه”.

وأشاد مفوض البقاع القائد فؤاد حسن بدوره بالـ “عمل المقاوم الذي بدأه الإمام موسى الصدر عندما أطلق صرخته المدوية: كونوا فدائيي حدود أرضنا المقدسة”. وأضاف: “في هذا اليوم المجيد نؤكد تمسكنا بالمبادئ التي أرساها فينا غير آبهين أن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا هذا العام عيد التحرير يأتي مع إنتصار آخر للمقاومة وهو إنتصار إخوتنا في فلسطين على هذا العدو المتربص والذي يتفنن بقتل الأبرياء والأطفال”…

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام