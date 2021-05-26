محمد علي الحوثي: الدعم المالي اليمني يعزز من صمود الفلسطينيين بمواجهة العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 21:38

محمد علي الحوثي: الدعم المالي اليمني يعزز من صمود الفلسطينيين بمواجهة العدو الصهيوني

منذ 39 mins 26 May، 2021
محمد علي الحوثي
اليمن - عربي وإقليمي

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الأربعاء حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشاد الحوثي “بتفاعل القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في تقديم الدعم المالي للشعب والمقاومة الفلسطينية بما يعزز من صمود الفلسطينيين في مواجهة قوات العدو الصهيوني رغم ما يواجهه التجار من معوقات وعراقيل بسبب العدوان والحصار”.

وقال الحوثي إن “الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ينطلق من واجب أبناء اليمن في نصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة واستشعارهم المسؤولية في هذا الجانب”، وأشاد “بوقوف الشعب اليمني إلى جانب المقاومة الفلسطينية ودعمها ومساندتها في نضالها المشروع لدحر العدو الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: موقع انصار الله

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