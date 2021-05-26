خبراء تغذية يكشفون عن المخاطر الخفية لحبوب الإفطار؟

كشف خبراء تغذية عن الخطر الخفي لتناول حبوب الإفطار، موضحين الطريقة الصحيحة لتحضيرها.

ووفقا لموقع “إنديان إكسبريس”، أشارت أخصائية التغذية، كينيتا كاداكيا باتيل، إلى أن الكثير من الناس يأكلون الكثير من الحبوب على الإفطار ولا يملؤونها بما يكفي من الحليب.

وقالت كاداكيا باتيل: “هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية للشخص، خاصة في حال كان الشخص يعاني من التوتر”.

ومن جانبها، قالت أخصائية التغذية والمعالجة النفسية في جامعة هارفارد، أوما نايدو، إن تناول الكثير من الحبوب على الإفطار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤثر بشكل سلبي على الحالة المزاجية طوال اليوم.

وأضافت نايدو: “حبوب الإفطار عادة ما تتضمن نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتكون غنية بالكربوهيدرات”.

ونصح خبراء التغذية بموازنة نسبة الحبوب والحليب في وجبة الإفطار وذلك للحصول على الكمية المفيدة من الكربوهيدرات والكالسيوم.

المصدر: العرب اليوم