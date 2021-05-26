البيت الأبيض: لقاء بايدن مع بوتين ستكون له أهمية حيوية بالنسبة لمصالحنا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن واشنطن تعتقد أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيتسم بأهمية حيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن “هذا جزء ذو أهمية حيوية من الجهود لحماية المصالح الأمريكية، وفرصة للحديث عن القضايا التي تهمنا والتحرك نحو علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع الحكومة الروسية”.

واعتبرت بساكي أن اللقاء بين بابدن وبوتين سيوجه رسالة مفادها أن “الرئيس الأمريكي لا يخشى قبول التحديات من قبل خصومه وسيستفيد من اللقاء لطرح المجالات التي تثير قلقه، وإيجاد المجالات التي يمكن العمل معا فيها”.

وأضافت: “اقترحنا عقد القمة لأننا نعتبرها فرصة لتفعيل مصالحنا الوطنية وأجندتنا”، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع “مباحثات صعبة”، لكنها تنظر إليها أيضا بمثابة إمكانية “للانتقال إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ”.

وبشأن جدول أعمال المباحثات، قالت بساكي إن واشنطن تتوقع أن يعير الرئيسان اهتماما كبيرا للاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة في أعقاب تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وأشارت إلى أن بايدن يعتزم أيضا التطرق إلى قضية أوكرانيا، وسيؤكد “الدعم الأمريكي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”. كما يخطط بايدن لبحث قضية بيلاروس وإطلاع بوتين على أن ذلك “يثير قلقا لديه”.

وأضافت أن واشنطن “لا تتوقع تسوية كل المشاكل في ختام هذا اللقاء لكننا نعتقد أن عقد اللقاء يصب في مصلحتنا”.

المصدر: وكالات