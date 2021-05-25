توضيح من دائرة ري لبعا التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

قال دائرة ري لبعا التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني – مشروع ري ساحل جزين وشرق صيدا في بيان لها الثلاثاء إنه “بعد الالتباس الذي حصل من قبل العديد من المواطنين في بلدات قرى شرق صيدا، التي سيشملها قطع المياه بسبب العطل الذي طرأ على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا – جزين، وعطفا على بياننا السابق، نفيدكم علما بأنه سيصار الى قطع مياه الري التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فقط، وذلك للمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح العطل. أما مياه الشفة فستظل متوافرة كعادتها”.

وكانت دائرة ري لبعا أصدرت بيانا، أشارت فيه الى “حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا – جزين في بلدة عين المير، حيث تسربت المياه بكمية هائلة بمحاذاة البئر الارتوازية التابعة لمياه لبنان الجنوبي في بلدة عين المير، وتفاديا لاختلاط مياه الليطاني مع مياه الشفة، مما استدعى قطع مياه الليطاني كليا من كاسر الضغط رقم 3 الواقع بين كفرفالوس وعين المير، وبالتالي قطع مياه الري عن البلدات التالية: عين المير، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم، زغدرايا”، ولفتت الى أن “فرق الصيانة في دائرة ري لبعا، ستعمل على معالجة العطل الحاصل بالسبل المتاحة، ويتطلب ذلك مدة لا تقل عن خمسة أيام، وبناء عليه يرجى أخذ العلم” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام