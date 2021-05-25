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May 25 2021 - 11:38

مقتل 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار غامض في ولاية أوهايو الأمريكية

منذ 26 mins 25 May، 2021
حادث إطلاق نار
أخبار دولية - الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام محلية في ولاية أوهايو الأمريكية، أن الشرطة عثرت على أكثر من خمسة أشخاص قتلى في إطلاق نار الاثنين بمنطقة وست جفرسون. وقالت محطتان تلفزيونيتان محليتان إن ثلاثة أشخاص على الأقل عثر عليهم قتلى بالرصاص في أحد المباني، كما قتل المزيد من الضحايا في الخارج في نفس الموقع، فيما لم يتم التأكد على الفور من العدد الدقيق للضحايا.

وذكرت رويترز أن المحطتين التلفزيونيتين “WSYX” و “WCMH” نقلتا معلوماتهما عن كريس فلويد، قائد شرطة ويست جفرسون. ونقل عن قائد شرطة ويست جفرسون أن إطلاق النار وقع في شارع مسدود، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الضحايا قد تم استهدافهم.

وقال كريستوفر فلويد رئيس شرطة ويست جفرسون “وجدنا العديد من الضحايا.. في الوقت الحالي لا نعرف ما إذا كانت هذه عملية سطو فاشلة أم غير ذلك.  يساعد المكتب الجنائي لولاية أوهايو ومكتب عمدة مقاطعة ماديسون الشرطة المحلية في التحقيق في الحادث”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحققين يستبعدون إمكانية إطلاق النار من سيارة عابرة.

وأفيد أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن إطلاق النار في الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي، وأن أحد المارة اتصل بالشرطة بعد سماعه طلقات نارية بالقرب من مبنى سكني.

المصدر: روسيا اليوم

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