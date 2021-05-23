الرئيس العراقي يعلن تقديم مشروع قانون “لاسترداد عائدات الفساد” إلى البرلمان

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، عن تقديمه مشروع قانون “لاسترداد عائدات الفساد” لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، ومحاسبة “المفسدين”، لافتًا إلى أن “صفقات الفساد التي تم تهريبها للخارج منذ 2003 بلغت 150 مليار دولار”.

وقال صالح في كلمة متلفزة الأحد “مشروع قانون [استرداد عائدات الفساد] الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب يهدف لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة”، مضيفاً أن “العراق خسر بسبب الفساد أموال طائلة، ومن مجموع ألف مليار دولار هي واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج”.

المصدر: سبوتنيك