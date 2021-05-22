كورونا في بريطانيا.. انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع الإصابات خلال أسبوع

قالت وزارة الصحة في بريطانيا انه تم تسجيل 2694 إصابة جديدة بوباء كورونا، ما يعني وجود 17410 حالات إصابة جديدة بين 16 و22 مايو/أيار، بزيادة 10.5% مقارنة بالأيام الـ7 السابقة.

واضافت الوزارة “كما تم تسجيل وفاة 6 أشخاص آخرين في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي لكورونا مما رفع معدل انخفاض الوفيات لمدة 7 أيام إلى 43.1%”.

واوضحت الوزارة ان “البيانات أظهرت تلقي ما مجموعه 37.73 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 21 مايو/أيار، فيما تلقى 22.07 مليون شخص الجرعة الثانية”.

المصدر: روسيا اليوم