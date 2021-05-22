مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 22-5-2021

معَ شارةِ النصرِ وبشارةِ التحريرِ اتمَّ الفلسطينيون ميقاتَ يومٍ جديدٍ على هزيمةِ المحتلين، فبَنَوا فوقَ ركامِ منازلِهم ابراجاً من المكاسبِ السياسيةِ والميدانية، فيما لا يزالُ الصهاينةُ يبحثون بينَ ركامِ خيباتِهم عما يشدُّ عَضُدَ مستوطنِيهم وكبارِ مُحلليهم الذين قرأوا هذه المرةَ هزيمةً مريرة، تؤسِّسُ لنكبتِهم الموعودة..

هو فجرٌ جديدٌ لفلسطينَ والامةِ يتابعُه العالمُ بكثيرٍ من الجديةِ والواقعية، ويستبشرُ به العارفون مقدِمةً للوعودِ الالهيةِ بنصرةِ الحقِّ واهلِه..

اهلُ الكيانِ العبري يحاولونَ اطفاءَ النارِ التي امتدت الى بيتِهم الداخلي بعد أن خَمَدت معَ الفلسطينيينَ لكن دونَ جدوى، فبدأوا اقامةَ المحاكمِ السياسيةِ لحكومةِ بنيامين نتنياهو وقياداتِها الامنيةِ والعسكرية. عندَ لازمةِ فقدانِ الأمانِ يُجمعُ المستوطنون والمحللون، وبعنوانِ الفشلِ يَطبَعُ الصهاينةُ مرحلتَهم هذه، معَ كثيرٍ من القلقِ من المرحلةِ المقبلة، التي اسّسَ لها انتصارُ الفلسطينيينَ بمقاومتِهم وصمودِ ابنائِهم من غزةَ الى الضفةِ والقدسِ والاراضي المحتلةِ عامَ ثمانيةٍ واربعين.

اعراسُ النصرِ على امتدادِ فلسطينَ ومَن شاركَها هذا الانجازَ العظيم، فما جرى ليسَ انتصاراً عادياً بل محطةٌ استراتيجيةٌ ومنعطفٌ تاريخيٌ وأمرٌ كبيرٌ جداً يؤسَّسُ عليهِ كما قالَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي كشفَ خلالَ حديثٍ لاذاعةِ النورِ عن الاتصالاتِ اليوميةِ بينَ المقاومين الفلسطينيين والمقاومةِ في لبنانَ التي أكدت لهم المساندةَ بكلِّ الإمكاناتِ في الوقتِ المناسبِ وبالماهيةِ التي يُحدِّدونَها..

في لبنانَ خرقٌ محدودٌ للجمودِ السياسي عبرَ نقاشِ رسالةِ رئيسِ الجمهوريةِ الى المجلسِ النيابي ، فكانت كلماتٌ برسائلَ كثيرةٍ حملت من الاحتقانِ ما لا يمكنُ اخفاؤُه، ومن العباراتِ ما لا يِشيرُ الى هدوءٍ سياسيٍّ قد يساهمُ بحلِّ الازمة، اما رسالةُ الرئيسِ نبيه بري فأكدت على ضرورةِ مُضيِّ الرئيسِ المكلفِ سريعاً لتشكيلِ الحكومةِ بالاتفاقِ معَ رئيسِ الجمهورية، فيما دعا رئيسُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ النائبُ محمد رعد الجميعَ الى تبادلِ التنازلاتِ وتشكيلِ الحكومةِ اليومَ قبلَ الغد، فكلفةُ عدمِ التوافقِ اعمقُ بكثيرٍ مما نتوقعُ بحسبِ النائب رعد ..

المصدر: قناة المنار