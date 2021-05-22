الهيئة الصحية الاسلامية: 437 مهمة خلال ال 24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية الجمعة 21 أيار 2021، في بيان، أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 437 خدمة ومهمة مختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 8 مهمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز حالتي (2) وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 22 خدمة نقل لحالات وفاة أخرى.

– 189 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 66 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 8 خدمات تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 73 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 62 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 7 حرائق.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يشار الى ان المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13666 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2290 متوفى بالفيروس من أصل 7658 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2885 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6389 مهمة توعوية وإرشادية و 53603 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية