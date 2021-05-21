سفير مصر زار الرئيس بري: نؤيد مبادرته ولبنان سيخرج من أزمته

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير مصر ياسر علوي، وكان بحث في المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

وقال السفير علوي بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بلقاء الرئيس بري وذلك كجزء من لقاءاتنا المستمرة لمتابعة الاوضاع وبحث كل ما يمكن تقديمه للمساعدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وكما تعرفون الرئيس بري هو العنوان الضروري والممر الالزامي للخروج من أي مأزق كبر أو صغر في لبنان، وهو الممر الاساسي للحلول ولديه القدرة على احتواء الازمات وايجاد المخارج، منها وصيانة الدستور الذي هو الشرط الضروري للخروج من هذه الازمة”.

أضاف: “بالدستور ومراعاة التقاليد الدستورية لهذا البلد العريق وبحكمة الرئيس بري وسائر القادة الملتزمين الدستور والاصول الدستورية، وكلنا ثقة بأن لبنان سيخرج من هذه الازمة وستتألف الحكومة وفقا للاصول الدستورية، بطريقة تسمح ان يكون هناك طرف محاور للمجتمع العربي والدولي، كي يستأنف الدعم لهذا البلد للوصول الى المستقبل الذي يليق بهذا البلد والذي يستحقه لبنان الراسخ الذي أسهم في الحضارة العربية فهو لا يستحق ان يترك انما يستحق الوقوف الى جانبه”.

وتابع: “نجدد تأييدنا المبادرة التي تقدم بها الرئيس بري والتي أيدها وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في زيارته الاخيرة الى لبنان. أنا هنا اليوم لأجدد تأييدنا هذه المبادرة لحل الازمة الحكومية ونتمنى أن تتألف وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الانقاذية بكل الدعم العربي وقد أكدت لدولة الرئيس على تجديد دعم مصر المستمر لجهوده لتأليف هذه الحكومة، وفقا للاصول الدستورية وبما يحفظ الاستقرار لهذا البلد ويجنبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام