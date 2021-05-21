طليس: نضع ما تعرض له السائقون والركاب أثناء انتقالهم الى مراكز الاقتراع برسم الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2021 - 09:08

طليس: نضع ما تعرض له السائقون والركاب أثناء انتقالهم الى مراكز الاقتراع برسم الدولة

منذ 1 ساعة 21 May، 2021
بسام طليس
لبنان

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، أنه “انطلاقا من موقعنا النقابي ومسؤوليتنا امام الزملاء السائقين اللبنانيين والمقيمين والذي يفرضه علينا واجبنا، نؤكد ان قطاع النقل البري يقوم بدوره المهني في كل المناسبات الوطنية والسياسية والاجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة دون تمييز”.

وقال: “نضع ما تعرض له السائقون العموميون والركاب، أثناء انتقالهم من كل المناطق اللبنانية الى مراكز الاقتراع لمناسبة الانتخابات الرئاسية السورية، أسوة بالدول التي يتواجد فيها الاشقاء السوريون، من تعديات مادية ومعنوية وجسدية برسم الدولة اللبنانية وأجهزتها، ونطالب بإتخاذ أشد العقوبات في حق المعتدين والتعويض الفوري على المتضررين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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