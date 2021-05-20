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May 20 2021 - 13:20

وزارة الأمن الايرانية: تفكيك 3 شبكات تجسسية في اذربايجان الغربية

منذ 1 ساعة 20 May، 2021
وزارة الأمن الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المدير العام لمديرية الأمن في محافظة اذربايجان غرب ايران، عن كشف وتفكيك 3 شبكات تجسسية في هذه المحافظة الشمال غربية، والقبص على اعضائها في غضون الايام الـ 58 الماضية.

وفي تصريح له مساء أمس الاربعاء، قال هذا المسؤول إن “أمن الشعب يشكل خطاً أحمر بالنسبة لوزارة الأمن، وانطلاقاً من ذلك فإن القوات المنتسبة اليها قامت في غضون 58 يوماً برصد تحركات عناصر 3 شبكات للتجسس والتي كانت بصدد المساس بأمن الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتدميرها”.

واضاف، أن “القوات المنتسبة الى وزارة الأمن تمكنت ايضاً من القضاء على 3 خليات ارهابية سلفية تابعة لجماعة “داعش” والتي كانت قد دخلت البلاد لغرض القيام باعمال تخريبية”.

المصدر: ارنا

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