وزارة الأمن الايرانية: تفكيك 3 شبكات تجسسية في اذربايجان الغربية

وفي تصريح له مساء أمس الاربعاء، قال هذا المسؤول إن “أمن الشعب يشكل خطاً أحمر بالنسبة لوزارة الأمن، وانطلاقاً من ذلك فإن القوات المنتسبة اليها قامت في غضون 58 يوماً برصد تحركات عناصر 3 شبكات للتجسس والتي كانت بصدد المساس بأمن الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتدميرها”.

واضاف، أن “القوات المنتسبة الى وزارة الأمن تمكنت ايضاً من القضاء على 3 خليات ارهابية سلفية تابعة لجماعة “داعش” والتي كانت قد دخلت البلاد لغرض القيام باعمال تخريبية”.