الحاج حسن: الدفاع عن فلسطين واجب على كل إنسان حر

رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن خلال لقاء تضامني مع المسجد الاقصى في محلة الجناح، أن “القدس ليست قطعة أرض لا معنى لها، بل هي قضية وجود وقناعة وعبادة، ويجب أن تكون قضية العرب والمسلمين بالنسبة للصراع مع الكيان الصهيوني”.

وقال: “نؤمن أن العدو الاسرائيلي لن يتمكن من تهويد القدس، لان الهبة الفلسطينية مستمرة والدليل ما يجري من انتفاضة على أرض فلسطين والصواريخ التي هبت لنصرة القدس والمقدسيين”.

واعتبر أن “مسؤولية الدفاع عن فلسطين ومواجهة الصهاينة المحتلين هي مسؤولية الجميع دون استثناء، ولا تقتصر على المسلمين والعرب فحسب، بل إنها واجب على كل إنسان حر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام