التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اللقاحات 467 والمشتبه في إصابتهم 4 وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 23:02

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اللقاحات 467 والمشتبه في إصابتهم 4 وحالة وفاة واحدة

منذ 56 mins 19 May، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 300
AstraZeneca: 167

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 822 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1166 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20

– حالات وفاة: 1″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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