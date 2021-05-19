بايدن لنتانياهو: نتوقع تخفيض “التصعيد” في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 21:26

بايدن لنتانياهو: نتوقع تخفيض “التصعيد” في غزة

منذ 35 mins 19 May، 2021
بايدن ونتنياهو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي الأربعاء أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع أن تشهد الساعات القادمة خفضا للتصعيد في غزة”.

ونقلت قناة “كان” الصهونية عن البيت الأبيض قوله إن “الولايات الأمريكية الجهود تسعى، للوصول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة”، على زعمه.

وذكرت القناة ان “رئيس الإدارة الأميركية جو بايدن، أجرى اتصالا برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم للمرة الرابعة خلال أسبوع، وحثه على خفض التصعيد في غزة”.

وتابعت القناة “توقع بايدن من نتنياهو خفضا كبيرا للتصعيد في غزة اليوم الأربعاء، تمهيدا لوقف إطلاق النار”.

المصدر: موقع عكا للشؤون الاسرائيلية

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