الهيئة الصحية: 416 خدمة ومهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية الأربعاء 19 أيار 2021، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة “نفذت 416 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 10 مهمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 8 خدمات نقل لحالات وفاة أخرى.

– 191 فردًا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 53 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 8 خدمات تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 78 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 52 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 11 حريقًا.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13641 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2286 متوفى بالفيروس من أصل 7641 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2869 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6267 مهمة توعوية وإرشادية و 53260 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام