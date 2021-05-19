محافظ بعلبك يصدر تعميماً بمنع محطات المحروقات من بيع البنزين بالغالونات

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى البلديات والاتحادات البلدية بمنع محطات المحروقات من تعبئة مادة البنزين للزبائن بالغالونات.

وجاء في التعميم “حيث أننا لاحظنا أن العديد من محطات المحروقات تعبىء مادة البنزين للزبائن بالغالونات بغية تخزينها في المنازل، الأمر الذي يعتبر بالغ الخطورة، والذي قد يؤدي إلى حصول حوادث احتراق مميتة، وحرصا على الصحة والسلامة العامة، وتلافيا للمخاطر والإضرار، نطلب إليكم كل ضمن نطاقه، إبلاغ أصحاب المحطات بوجوب عدم بيع مادة البنزين بالغالونات، ولصق صورة عن تعميمنا هذا على واجهة كل محطة بواسطة الشرطة البلدية أو شرطة الإتحادات والتشدد في مراقبة عمل المحطات لمنع أي مخالفة أو تجاوز وذلك تحت طائلة تحميل أصحاب المحطات المسؤولية عن أي مخالفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية