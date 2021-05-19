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May 19 2021 - 04:36

كورونا في مصر.. تسجيل 1169 إصابة و53 وفاة جديدة

منذ 37 mins 19 May، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 1169 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1169 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 248078 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مصر 1197 إصابة في بيانات 14 مايو، و1203 في إحصائية 15 مايو، و1201 في 16 مايو، وفي 17 مايو 1188.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 53 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14441 شخصا.

المصدر: وكالات

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