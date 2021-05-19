تركيا: البعض يضع أمن “إسرائيل” فوق كل اعتبار ويغمض عينيه عن جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن “البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويغمض عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة”.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أضاف تشاووش أوغلو أنه “بقيادة الرئيس (رجب طيب) أردوغان لن نتخلى أبدا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال القوة التي منحنا إياها برلماننا”.

واعتبر أن “أردوغان والشعب التركي هما الأمل للمظلومين في فلسطين وغيرها من البلدان”.

ولفت إلى أن “البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويغمض عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة”.

المصدر: وكالة الاناضول