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May 19 2021 - 03:02

فاوتشي: اللقاحات فعالة ضد الطفرة الهندية من كورونا

منذ 30 mins 19 May، 2021
كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن لقاحات فيروس كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة فعالة ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أوضح فاوتشي أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” يحميان “جزئيا أو كليا” من الإصابة الخطيرة ويقيان من الحاجة إلى دخول المستشفى وحالات الوفاة، مما يؤكد ضرورة الحصول على اللقاح.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم أمس الإثنين، عن تسجيل 17724 حالة إصابة جديدة بكورونا ، وهي أدنى حصيلة يومية منذ يونيو 2020.

المصدر: وكالات

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