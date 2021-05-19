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May 19 2021 - 03:04

بالفيديو.. مفارز الهاون في كتائب القسام تدك حشودات العدو ضمن معركة سيف القدس

منذ 1 ساعة 19 May، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع مصورة لاطلاق قذائف الهاون استهدفت بها مواقع للاحتلال الاسرائيلي على طول حدود غزة ضمن معركة “سيف القدس”.

وعرضت القسام مشاهد لمفارز الهاون التي دكت بها مواقع وتحشدات العدو ضمن معركة سيف القدس، من بينها موقع كرم أبو سالم العسكري، وتحشدات للاحتلال شمال وشرق قطاع غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، جددت الثلاثاء رشقاتها الصاروخية باتجاه مجمع “مفتاحيم” وأسدود وعسقلان وبئر السبع، كما قصفت “ناحل عوز” بقذائف الهاون وقاعدة التنصت 8200 “أوريم” وقاعدة “رعيم” برشقاتٍ صاروخية، كما قصفت تحشداً لجنود الاحتلال قرب “زيكيم” برشقة صاروخية، وذلك في إطار الرد المتواصل على العدوان الاسرائيلي.

المصدر: كتائب القسام

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