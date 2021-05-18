جيش العدو يصدر تعليماته للجنود الذين يقطنون في مدن اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا المحتلة بعدم ارتداء الزي العسكري خلال خروجهم وعودتهم إلى منازلهم بسبب المواجهات التي اندلعت مؤخرا في تلك المدن بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة (اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
جيش العدو يصدر تعليماته للجنود الذين يقطنون في مدن اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا المحتلة بعدم ارتداء الزي العسكري خلال خروجهم وعودتهم إلى منازلهم بسبب المواجهات التي اندلعت مؤخرا في تلك المدن بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة (اعلام العدو)