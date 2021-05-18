الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في بعض المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اإلى متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية